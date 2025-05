Inter-Lazio tre recuperati! Due dubbi per Inzaghi – CdS

A poco più di un giorno dalla sfida contro la Lazio, l'Inter di Simone Inzaghi recupera tre giocatori chiave per il finale di stagione. Tuttavia, restano due dubbi sia in difesa che in attacco. Il Corriere dello Sport analizza le ultime notizie sui rientri e le decisioni che il tecnico dovrà prendere.

A poco più di un giorno dalla sfida contro la Lazio in Serie A, Simone Inzaghi e l’Inter, – scrive il Corriere dello Sport – ritrovano tre pedine fondamentale per l’inseguimento finale al Napoli. Due invece i dubbi tra difesa e attacco. RIENTRI – Tre pedine fondamentali pronte a tornare a disposizione di Inzaghi: Mkhitaryan, Pavard e Frattesi dovrebbero andare in panchina domani contro la Lazio, con buone probabilità di scendere in campo a partita in corso. Dopo l’allenamento misto tra lavoro individuale e di gruppo ad Appiano, oggi si attende il pieno reintegro in squadra durante la rifinitura. Non sarà della partita Lautaro Martinez, ancora alle prese con un programma di recupero personalizzato. L’obiettivo è evitare rischi in vista della finale di Champions, con la possibilità concreta di vederlo in campo solo nell’ultima giornata contro il Como. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Lazio, tre recuperati! Due dubbi per Inzaghi – CdS

