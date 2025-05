Inter-Lazio Baroni ha qualche dubbio in avanti! La probabile formazione

Penultima giornata di Serie A, e la sfida tra Inter e Lazio si preannuncia cruciale per entrambe. Mentre la Lazio lotta per mantenere vive le speranze di Champions League, Simone Inzaghi deve risolvere alcuni dubbi in avanti. Ecco la probabile formazione che potrebbe scendere in campo.

Penultima giornata di Serie A per Inter e Lazio che si giocano un pezzo importante di stagione. La Lazio ha bisogno di fare bottino pieno per continuare a inseguire il treno della Champions League. Per quanto riguarda i blucelesti, Baroni dovrà fare i conti con le assenze di Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni che sono squalificati. Discorso diverso invece per Nuno Tavares non ancora recuperato del tutto ma che potrebbe fare uno strappo alla regola e andare almeno in panchina. Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic i quattro difensori a disposizione di Baroni che proteggeranno Mandas tra i pali. Guendouzi e Rovella vanno verso una conferma in mediana, con Isaksen, Pedro e Dia sulla trequarti con Noslin che potrebbe rientrare in corsa.

