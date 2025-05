Inter ecco chi si rivede! Mancava da oltre un mese – TS

In vista della cruciale sfida di Serie A contro la Lazio, l'Inter riaccoglie Marcus Thuram, assente dall'undici titolare per oltre un mese. Secondo Tuttosport, l'attaccante è pronto a tornare protagonista, offrendo a Simone Inzaghi un importante rinforzo per affrontare la delicata partita. La sua presenza potrebbe fare la differenza per la squadra nerazzurra.

In vista della delicata sfida di Serie A tra Inter e Lazio, Simone Inzaghi ritrova un attaccante che con la maglia da titolare mancava da oltre un mese come riportato da Tuttosport. ATTACCO – Marcus Thuram è pronto a tornare titolare in campionato dopo oltre un mese di assenza dall’11 iniziale. L’ultima apparizione risale al 12 aprile contro il Cagliari, dove entrò solo per una ventina di minuti. Ora, con Lautaro Martinez fuori dai convocati per proseguire il recupero in vista della finale di Champions, sarà proprio Thuram a guidare l’attacco nerazzurro insieme a Taremi nella sfida contro la Lazio. Thuram protagonista: è tempo di tornare a correre con l’Inter. PROTAGONISTA – Il francese, già protagonista con l’Inter in Champions contro il Barcellona, vuole tornare a segnare anche in Serie A, dove manca all’appello dalla trasferta di Parma. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, ecco chi si rivede! Mancava da oltre un mese – TS

