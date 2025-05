Domani pomeriggio alle 17,30 nella biblioteca comunale di Cupra Marittima sarà ospite Marco Squarcia per il nono appuntamento degli ‘ Incontri con l’autore per bambini ’. Il libro ‘ Le avventure di Sibillina ’ narra le divertenti vicende di un esemplare di Rosalia alpina attraverso le bellezze di un territorio magico. Il contorno è dato da un linguaggio semplice, fluido e ricercato per accompagnare il lettore in un viaggio breve ed intenso. L’autore, nato nel Parco dei Sibillini, precisamente ad Amandola, è laureato in Economia del territorio e del turismo. Ha iniziato a scoprire la passione per la scrittura creativa nel 2012 e da allora ha pubblicato diversi libri che hanno incontrato il favore dei bambini e dei loro familiari. La rassegna dedicata alla lettura e storie per bambini è organizzata dalla biblioteca comunale ‘don Gerardo Di Girolami con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Incontri con l’autore per bambini’,. Marco Squarcia nella biblioteca comunale