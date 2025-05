incidenti sulle strade bresciane muore motociclista di 19 anni grave una bimba di quattro

Perde il controllo della moto, esce di strada e centra un palo dell’illuminazione. È morto così ieri un centauro di 19 anni, rimasto coinvolto in un tragico incidente a Camignone di Passirano. Lo schianto è avvenuto intorno alle 13. Il giovane era in sella alla sua potente Yamaha e sfrecciava lungo via Cesare Abba, in direzione di Provaglio d’Iseo. All’improvviso, per motivi in corso di accertamento, ha iniziato a sbandare, non è più riuscito a gestire la moto e ha finito la corsa contro un palo in cemento che affianca la ciclabile sulla carreggiata. Sul posto l’Areu ha inviato l’eliambulanza. Il centauro è stato trovato a terra incosciente. A lungo sono state praticate manovre rianimatorie e si sperava di salvarlo. Condotto in volo al Civile, il suo cuore ha smesso di battere in serata. Altri due incidenti terribili si sono registrati ieri sulle strade bresciane. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

