Carrara, 17 maggio 2025 – Tragedia sfiorata ieri pomeriggio nel porto di Marina. Un marinaio durante alcune operazioni è stato colpito alla schiena da un cavo che si è spezzato accidentalmente da una nave ormeggiata alla banchina Buscaiol. La nave Roro era appena entrata in porto ed era ormeggiata. Al momento dell’ incidente i marittimi stavano lavorando per preparare il natante a ricevere il carico, quando per circostanze da chiarire la corda si è spezzata e ha colpito il marittimo. L’uomo è un tunisino di 27 anni, che a causa del forte urto si è accasciato al suolo. Lo spavento e il dolore dovuto al trauma lo hanno mandato in panico e per calmalo è stata necessaria la sedazione. Il marinaio dopo i primi riscontri dei soccorritori, che hanno accertato che muoveva gambe e braccia, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale delle Apuane, dove i sanitari hanno effettuato tutti gli esami, per poi operarlo d’urgenza all’addome. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome