In Portogallo, l'importanza del voto è cruciale per la stabilità politica. Lo scrittore Miguel Sousa Tavares ha commentato la recente crisi governativa, definendo "particolarmente idiota" il motivo che ha portato al conflitto con il primo ministro Luis Montenegro. Un rifiuto che ha sollevato interrogativi sul futuro delle istituzioni e sulla coesione del governo.

«Ci sono sempre molti motivi per far cadere un governo. Questo mi sembra particolarmente idiota», ha commentato a inizio marzo lo scrittore Miguel Sousa Tavares sul giornale portoghese Expresso. Il motivo «particolarmente idiota» è stato il rifiuto da parte del primo ministro Luis Montenegro di fare chiarezza su un presunto conflitto di interessi tra la sua attività politica e l’azienda che ha fondato nel 2021, Spinumviva. Di conseguenza, il governo di Montenegro ha perso la fiducia del parlamento e nel Paese sono state fissate nuove elezioni, previste per domenica 18 maggio: le terze dal 2022 a oggi. «Sicuramente Montenegro poteva gestire meglio il caso Spinumviva, ma è anche vero che un governo di minoranza come il suo non poteva durare a lungo», ha spiegato a Linkiesta Riccardo Marchi, professore di Relazioni internazionali all’Università Lusófona di Lisbona. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - In Portogallo tutti devono votare affinché nulla cambi

