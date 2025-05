in città l informazione non si ferma

Ecco la lista completa dei punti vendita che saranno aperti anche domani, giorno festivo, per garantire in maniera continuativa l’informazione ai nostri lettori. Oltre a tenere sempre aggiornate le persone su ciò che accade in città, le edicole sono ancora dei luoghi essenziali per socializzare e creare dibattito. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service Srl – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso Alessandra; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri. Piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII 18B, Stefa; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina. Piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 32-A, Sdt; via A. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

