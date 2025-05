imprese la partecipazione dei lavoratori cambierà il paese

Bonanni Dopo 78 anni, l’Italia riallaccia il presente alla visione dei più solerti Costituenti: quella del lavoro come architrave della democrazia. Il Senato ha approvato in via definitiva la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili d’impresa. Un risultato, frutto dell’iniziativa della Cisl e del sostegno di oltre 400 mila firme. Segno chiaro che il Paese vuole riportare il lavoro al centro, non solo dell’economia, ma della cittadinanza attiva. È finalmente l’attuazione dell’ articolo 46 della Costituzione, rimasto per troppo tempo inascoltato. I padri fondatori – in primis cattolici e socialisti – avevano intuito che il lavoro non è solo mezzo di sussistenza, ma anche partecipazione responsabile, valorizzazione umana, argine contro le derive autoritarie e il nichilismo sociale. 🔗Leggi su Quotidiano.net

