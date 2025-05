Impresa e ricerca I giovani ci sono ma vanno sostenuti

L'impegno di giovani talenti nell'impresa e nella ricerca è cruciale per affrontare le sfide della rivoluzione tecnologica e del ricambio generazionale. Durante il convegno Agrofutura, esperti hanno esplorato le dinamiche della filiera agroalimentare italiana, analizzando scenari evolutivi e le opportunità che il futuro riserva, con un focus sull'importanza del sostegno ai giovani.

Rivoluzione tecnologica, ricerca e ricambio generazionale. Sono queste le sfide analizzate da alcuni dei relatori di Agrofutura. Partendo dalla conoscenza delle dinamiche della filiera agroalimentare italiana, il convegno ha affrontato gli scenari evolutivi, le sfide e le opportunità del futuro. In Italia l’agrifood vale il 2% del Pil e “abbiamo tante sfide inedite che ci attendono”, avverte Marco Marcatili, direttore Sviluppo Nomisma e presidente Caab. Il primo elemento: “Siamo sempre meno una zona di produzione, a causa del cambiamento climatico e per ragioni di convenienza economica”, dice Marcatili. Cosa ci può salvare? “La tecnologia e le conoscenze applicate a questo settore”. Un’altra sfida riguarda i consumi: “Tante famiglie sono in difficoltà. In particolare, l’acquisto delle materie prime fresche è in calo del 50% e senza di esso la qualità di vita e della salute sarà peggiore”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Impresa e ricerca. “I giovani ci sono, ma vanno sostenuti”

