Impallomeni e la lotta Inter-Napoli | Conte nel cuor suo sa questo

Nella frenesia della lotta scudetto, Impallomeni analizza il duello tra Inter e Napoli, con Antonio Conte pronto a sfidare il Parma dopo il deludente pari col Genoa. Secondo Impallomeni, il Napoli sta affrontando un momento decisivo, pronto a tirar fuori ogni energia per raggiungere il traguardo. La tensione è palpabile e ogni partita conta.

Impallomeni parla del duello tra Inter e Napoli, con Antonio Conte che andrĂ a Parma per tentare di rimediare al pari col Genoa. LOTTA SCUDETTO – Stefano Impallomeni, su Tmw Radio, parla così della lotta con l’Inter: « Il Napoli è al limite, tirerĂ fuori tutto quello che ha e ce la può fare. Il pari col Genoa è l’anticamera di qualcosa.non mi è piaciuto, se vuoi vincere non può accadere quel pari. Conte nel cuor suo sa che è stato di una gravitĂ inaudita quel pari. Teme fortemente, con un Parma che deve salvare la pelle. Non sarĂ facile ». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ( Inter-News ) e il link al contenuto originale ( Impallomeni e la lotta Inter-Napoli: «Conte nel cuor suo sa questo» ) © Inter-News. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Impallomeni e la lotta Inter-Napoli: «Conte nel cuor suo sa questo»

Cosa riportano altre fonti

LOTTA SCUDETTO - Impallomeni: "Cosa può incidere di più? Il +1 del Napoli e la carica di Conte"

Riporta napolimagazine.com: Stefano Impallomeni, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb Radio: "Cosa può incidere di più su questa corsa al tricolore? Il +1 del Napoli e la carica di Conte. Il Pa ...

Impallomeni: "Conte non parla a caso, e ha ragione a sentirsi non rispettato

Secondo informazione.it: L’ex giocatore, Massimo Orlando, intervenuto al programma radiofonico Maracanà, ha parlato anche della lotta scudetto tra Inter e Napoli con questa Serie A che si preannuncia… Leggi ...

Impallomeni: "Lo sfogo di Conte è costante, non si sente rispettato"

Segnala tuttojuve.com: Ecco come la pensano gli opinionisti di TMW Radio. Stefano Impallomeni: "Lo sfogo di Conte è costante, è andato anche oltre in un'espressione. Ho la vaga sensazione che non parli a caso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Accoltellata da un 16enne a Mogliano Veneto : Marta Novello lotta per vivere

E' successo in via Marignana, a pochi passi dall'agriturismo "Al vecio Moraro". Suem 118 e vigili del fuoco sul posto.