Imola per la pole sarà sfida tra Piastri e Norris I nuovi aggiornamenti deludono Verstappen

A Imola si preannuncia un entusiasmante duello per la pole position tra Oscar Piastri e Lando Norris, entrambi piloti McLaren, nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Mentre Verstappen si mostra deluso dai nuovi aggiornamenti, i due compagni di squadra puntano a conquistare il primo posto, un vantaggio cruciale su un circuito difficile per i sorpassi.

Sarà un duello tutto McLaren per la pole position del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del mondiale di F1. A Imola prendere la partenza davanti a tutti sarà fondamentale, perché il circuito offre poche possibilità di sorpasso. Oscar Piastri si è messo a dettare.

