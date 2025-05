Imola autodromo blindato | parte il piano sicurezza Controlli e presidi scacco agli abusivi

Imola, 17 maggio 2025 – Oltre 200mila presenze previste nei tre giorni: ieri il primo assaggio del bagno di folla, che verrà replicato oggi, e domani la giornata clou con più 100mila tifosi in arrivo tra tribune e prati (92.500 posti) e biglietti circolari. L’afflusso record al Gran premio di Formula 1 richiede un maxi-piano di sicurezza. Lo ha predisposto la Questura di Bologna, che ha annunciato ieri controlli rafforzati nell’area esterna dell’Autodromo, servizi di bonifica all’interno da parte delle unità anti-esplosivo, presidi fissi agli incroci e nelle aree esterne per prevenire eventuali accessi abusivi, creazione di un’ area di massima sicurezza e aree di pre-filtraggio per i controlli con l’utilizzo dei metal detector. Imola -alberi nel bosco dell'autodromo E ancora, servizi di ricognizione del reparto volo, servizi a cura della Digos e della squadra mobile, controlli anti-contraffazione e anti-abusivismo commerciale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

