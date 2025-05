Il vivaismo e l’ambiente | Investimento sul futuro

Il vivaismo rappresenta un settore cruciale per il futuro sostenibile del nostro ambiente. Ieri, alla Torretta di Spazzavento, si è tenuto un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle, con la partecipazione dei parlamentari Andrea Quartini e Alessandro Caramiello, per discutere le sfide e le opportunità legate allo sviluppo sostenibile in questo ambito.

Il vivaismo alle prese con lo sviluppo sostenibile. Se ne è parlato ieri alla Torretta di Spazzavento nel corso di un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle, al quale hanno partecipato due parlamentari pentastellati, Andrea Quartini e Alessandro Caramiello, quest’ultimo collegato da remoto, Antonio Sessa e Lorenzo Cristofani di Legambiente Pistoia, il professor Salvatore Di Napoli esperto di agricoltura biologica, Gilberto Stanghini dell’Associazione Vivaisti Italiani, Emanuele Begliomini della Giorgio Tesi Group, Andrea Massaini della Vannucci Piante e Francesco Mati di Mati Piante 1909. Al centro della discussione temi come la qualità del suolo e delle acque, l’impatto ambientale, le azioni virtuose prese da parte del mondo del vivaismo e di quelle ancora da prendere, ma anche la richiesta, da parte dei vivaisti, di interventi legislativi a beneficio del settore. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il vivaismo e l’ambiente: "Investimento sul futuro"

