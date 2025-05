Il tesoro di Villa La Quiete Apre il giardino mediceo | Evento straordinario

Come se trecento anni non fossero mai passati. Il Giardino di Villa La Quiete per la prima volta nella sua storia apre le porte al pubblico. C’è proprio tutto, l’assetto settecentesco è stato custodito e restaurato fedelmente: la struttura pensile e buona parte dei suoi arredi, tra cui le fontane della "Samaritana" e del "Noli Me Tangere", il grottino decorato, i vasi in cotto imprunetino e le spugne. E ancora, le dieci aiuole geometriche e i due viali principali rettilinei che si intersecano attorno a una vasca centrale. Il giardino presenta una struttura in pendenza, accentuata dal terrazzamento, che serviva per alimentare a cascata le fontane, le vasche e i giochi d’acqua della grotta. A lato del giardino è posta la ragnaia, un’architettura botanica, costituita da dei veri e propri muri di piante, che era usata per l’uccellagione. 🔗Leggi su Lanazione.it

