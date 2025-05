Il sottopasso che spacca Il Pd accusa | Mancato il garbo istituzionale

“ Sindaco per tutti ma non di tutti: dispiace che anche durante l’inaugurazione del sottopasso ciclopedonale alla stazione sia mancato il garbo istituzionale da parte dell’attuale amministrazione, che quando si tratta di riconoscere il lavoro, e i meriti, altrui o ricostruire le tappe di un’opera come quella in questione, progettata, finanziata e nata grazie alla passata amministrazione, preferisce il silenzio. Così due cose le diciamo noi: senza l’amministrazione Tambellini quest’opera non esisterebbe e la giunta Pardini in pompa magna non avrebbe avuto la gloria fuggevole di un ennesimo taglio del nastro frutto del lavoro altrui”. A dirlo è il gruppo consiliare del Pd: “Siamo felici di vedere portato a compimento un importante progetto avviato anni fa e finanziato dai fondi Pnrr, attirati dalla progettualitĂ condotta dall’allora amministrazione Tambellini insieme agli uffici comunali. 🔗Leggi su Lanazione.it

