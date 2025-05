Il sondaggio nella chat di classe | Femminicidi chi meritava di morire?

"Chi si meritava di più di essere uccisa?". Il macabro quesito viaggia via Whatsapp sugli smartphone degli studenti di una scuola superiore di Bassano del Grappa. Sotto, i nomi di Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate e bruciata il 27 maggio 2023, a 29 anni, al settimo mese di gravidanza, dal suo fidanzato che per mesi le aveva somministrato veleno per topi; Maria Anastasi, massacrata a colpi di vanga, cosparsa di benzina, bruciata e abbandonata nei campi dal marito il 4 luglio 2012, a 39 anni, a pochi giorni dal parto; Giulia Cecchettin, uccisa con 75 coltellate dal suo ex fidanzato l’11 novembre 2023. Cinque giorni dopo si sarebbe laureata in ingegneria biomedica. Aveva 22 anni, solo qualcuno in più dei ragazzi che scherzano sulla sua tragedia. Almeno in tre hanno votato, qualcuno invece ha scelto di denunciare. 🔗Leggi su Quotidiano.net

