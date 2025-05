Il sindaco non ci sta e attacca il Pd | Polemiche dal sapore elettorale

Bando Lazzabaretto: solo polemiche strumentali dal sapore elettorale e la solita pochezza di argomentazioni del Pd. Si scaglia contro l’opposizione Dem il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, in merito alla vicenda del bando modificato in corso d’opera per l’affidamento della concessione per il ‘pacchetto’ Lazzabaretto. Accuse di strumentalizzazione al principale partito di centrosinistra, ma anche il tentativo di fare chiarezza sulla questione: "Il Pd ha perso l’ennesima occasione per dare un contributo alla città – è l’affondo del primo cittadino – Invece di proporre una politica adeguata e alternativa, preferisce, in assenza di idee politiche, criticare un bando aperto alle associazioni no profit, che possono partecipare singolarmente o insieme ad altri soggetti profit. Per essere ancora più chiari, il Comune di Ancona ad adiuvandum ha ritenuto che i soggetti del terzo settore possano farsi aiutare da ditte con una capacità economica per poter presentare offerte migliorative serie e adeguate nell’interesse della città di Ancona". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

