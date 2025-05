Il sindaco in corteo | Porto la Costituzione ricordando chi siamo e i nostri forti valori

La Spezia, 17 maggio 2025 – Alla sfilata con in mano la Costituzione donata alla cittĂ dal presidente Sergio Mattarella. Il sindaco e presidente dell’ente provinciale Pierluigi Peracchini rompe il silenzio che ha accompagnato le settimane di non semplice preparazione dell’evento segnate anche da un vivace fuori programma a corredo del consiglio comunale che hanno costretto il consigliere Oscar Teja alle cure del pronto soccorso per una stretta di mano troppo vigorosa e alla successiva presentazione di querela. Peracchini lancia dunque un messaggio chiaro prendendo parte alla manifestazione “La Spezia insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza” in programma oggi alle 16. Il corteo in risposta al “Defend Europe“ organizata da Casapound partirĂ alle 16 dal Parco 2 Giugno per sfilare in cittĂ e arrivare in piazza Europa. 🔗Leggi su Lanazione.it