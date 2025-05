il saluto di lucca comics tornano le maxi biglie kopinski omaggia petacchi

In occasione della decima tappa del Giro d’Italia 2025 in programma martedì 20 maggio, torna la collaborazione tra il Comune di Lucca, RCS Sport e Lucca Comics & Games per celebrare il mondo dei pedali con uno sguardo artistico e simbolico. Dopo il successo dell’edizione 2024 con la mostra “Karl Kopinski: Wearing the Pink”, torna protagonista Karl Kopinski, illustratore britannico di fama internazionale, legato da tempo alla città di Lucca. Cuore dell’iniziativa saranno 8 biglie giganti, trasparenti e colorate, ispirate ai giochi d’infanzia ma cariche di significato: all’interno di ognuna saranno esposti i ritratti iconici dei grandi campioni del ciclismo, realizzati dallo stesso Kopinski. Un omaggio a figure leggendarie come Gino Bartali, Fausto Coppi, Marco Pantani, ma anche a protagonisti contemporanei come Mark Cavendish e Tadej Poga?ar. 🔗Leggi su Lanazione.it

