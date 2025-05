Mai fin qui, nella storia della Formula Uno, un pilota capace di vincere quattro dei primi sei Gran Premi dell’anno ha poi perso il Mondiale. Tradotto: anche le statistiche sembrano spingere Oscar Piastri, il pilota che la McLaren strappò alla Alpine, con tanto di vertenza giudiziaria risoltasi in favore del team Papaya. Le origini. In coincidenza con il week end di Imola, la fresca popolarità del compagno di squadra di Lando Norris ha attirato l’attenzione sulle sue radici familiari. Che sono italiane. Il primo ad accorgersene pare essere stato Eugenio Giani, il governatore della Regione Toscana. Già l’estate scorsa Giani aveva dedicato un post sui social al driver McLaren. "Oscar Piastri pilota australiano di F1, ha profonde radici toscane: il suo trisavolo partì da Licciana Nardi, un meraviglioso paese della Lunigiana, in Toscana - scrive sul web il presidente -. 🔗Leggi su Quotidiano.net

Il rombo della Lunigiana. Piastri e le origini toscane. Il mito nasce da un viaggio