il robot che ha risolto il cubo di rubik in 01 secondi

AGI - Stabilito un nuovo Guinness World Record per il " robot più veloce a risolvere un cubo di Rubik " grazie al sistema robotico ad alta velocità denominato "Purdubik's Cube". A farlo, un gruppo di studenti della Elmore Family School of Electrical and Computer Engineering della Purdue University, composto da Junpei Ota, Aden Hurd, Matthew Patrohay e Alex Berta. Il risultato è stato ufficialmente certificato dal Guinness World Records e pubblicato attraverso i canali della Purdue University nel maggio 2025. Lo studio e la realizzazione del robot sono stati supportati dall' Institute for Control, Optimization and Networks (ICON) della Purdue University, con la supervisione del professor Nak-seung Patrick Hyun e la guida del preside Milind Kulkarni. L'impressionante record di velocità  . Il robot ha risolto un cubo di Rubik in soli 0,103 secondi, un tempo quasi tre volte più veloce del precedente record di 0,305 secondi, detenuto dagli ingegneri della Mitsubishi Electric in Giappone nel maggio 2024. 🔗Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il robot che ha risolto il cubo di Rubik in 0,1 secondi