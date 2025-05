Il «marziano» Ignazio Marino è pronto a tornare a Roma e per il sindaco Roberto Gualtieri, ma in generale per la sinistra capitolina, potrebbe essere un bel problema. L'europarlamentare di Europa verde, primo cittadino della Capitale fino a ottobre 2015 (quando i consiglieri del Pd lo hanno fatto cadere firmando le dimissioni dal notaio), dall'inizio del mandato a Bruxelles non risparmia a Gualtieri critiche pesanti, soprattutto sul termovalorizzatore previsto all'estrema periferia della città. Ma ora dalle parole Marino è pronto a passare ai fatti. E punta al ritorno in Campidoglio. Oggi sarà al mercato di Val Melaina per iniziare il tour dei quartieri che culminerà, a settembre, con un'assemblea pubblica «per discutere le nuove idee per Roma con tutti coloro che hanno partecipato alla campagna», hanno spiegato i portavoce provinciali di Ev Marta Bevilacqua e Valerio Zaratti (figlio del deputato Filiberto, altro oppositore del Campidoglio sui temi ambientali e urbanistici). 🔗Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il ritorno del marziano Marino: “Sfido Gualtieri”. L'ex sindaco in tour a Roma