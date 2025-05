Il resistente del cinema aretino Squillace | Il fascino dell’Eden mi ha incantato fin da bambino

Gloria "L’ultima proiezione all’aperto fu un evento memorabile prima che quell’arena scomparisse e fosse sostituita da una nuova: l’anteprima sold out di ‘Pirati dei Caraibi’, sotto un cielo stellato". Era l’inizio degli anni Duemila. Michele Squillace muoveva i primi passi nel mondo del cinema, proprio mentre le sale cinematografiche cittadine cominciavano a svuotarsi. Ancora oggi, con Officine della Cultura, tiene viva l’anima del grande schermo all’Eden, l’ultima sala rimasta nel centro di Arezzo. Squillace, come nasce il suo legame con l’Eden? "Era un ambiente che conoscevo fin da bambino. Mio padre lavorava lì come contabile, spesso io correvo intorno alle mura della vecchia struttura e, ogni tanto, sbirciavo qualche film quando erano adatti ai bambini, ovviamente". Quando ha deciso di farlo diventare un mestiere? "Un po’ di anni dopo, ho preso il patentino da proiezionista, che all’epoca era necessario per maneggiare attrezzature e pellicole. 🔗Leggi su Lanazione.it

