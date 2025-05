Il rendiconto della gestione E’ possibile spendere tanto ma bene e tenendo i conti in ordine

"In tre anni abbiamo mostrato che è possibile spendere anche tanto, ma bene e tenendo i conti in ordini": il sindaco Mario Pardini è molto soddisfatto del rendiconto 2024 del Comune di Lucca che è stato presentato ieri mattina a Palazzo Orsetti. Lo schema del rendiconto della gestione è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale e inizierà il suo iter nella terza commissione consiliare, per approdare poi in consiglio comunale per la sua definitiva approvazione. I numeri parlano di un risultato di amministrazione di 68,9 milioni di euro, con un avanzo libero di 10,5 milioni di euro che ha permesso di aumentare gli investimenti su opere e servizi ai cittadini. I settori su cui sono state principalmente aumentate le risorse sono quelli su sociale, sicurezza, ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, sport, istruzione, patrimonio e cultura, considerati leve fondamentali per il benessere collettivo. 🔗Leggi su Lanazione.it

