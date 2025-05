Il rebus Commissione Paesaggio | Pratiche a rilento per due mesi

"Oggi noi ci troviamo in una situazione di mancanza della Commissione del Paesaggio del Comune, dopo le dimissioni dei suoi componenti. Dunque ci troviamo in una situazione di massima urgenza, perché in mancanza della commissione una serie di pratiche saranno più lente". Parole dell’assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, pronunciate ieri durante la commissione congiunta Urbanistica-Affari istituzionali sulle modifiche decise lo scorso 6 maggio dalla Giunta al Regolamento della Commissione Paesaggio del Comune. Qual è il Piano B? Il Comune stipulerà a breve una convenzione con la Commissione Paesaggio della Città metropolitana come organismo sostitutivo di quella comunale, come previsto dalla legge. Tancredi detta i tempi: "La Commissione Paesaggio della Città metropolitana entrerà in azione subito dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo regolamento della Commissione del Paesaggio del Comune e in attesa del bando per selezionare i nuovi componenti della Commissione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

