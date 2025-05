Milano, 17 maggio 2025 – Il tentato furto in un bowling di Pieve Emanuele. Il rientro a casa e la fuga all’alt dei carabinieri. La corsa a velocità folli in tangenziale, con una punta massima di 180 chilometri orari, e le manette per due dei quattro passeggeri dell’Alfa Mito intestata a un prestanome, u n quindicenne e un sedicenne entrambi legati a famiglie rom della zona di Chiesa Rossa. Partiamo dalla fine. Alle 3.40 di ieri, due carabinieri di due equipaggi del Radiomobile incrociano l’auto di colore blu in via dei Missaglia angolo Boifava: il conducente salta un semaforo rosso in direzione piazza Abbiategrasso. A quel punto, i militari gli intimano di fermarci, ma lui accelera. Le gazzelle stanno dietro alla Mito, che a ll’improvviso sterza e imbocca contromano prima via Bellamino e poi via Dudovich per ritrovarsi in via dei Missaglia direzione Rozzano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il raid al bowling e la folle fuga sulla Alfa Mito: a 180 chilometri in tangenziale. Al volante un 15enne