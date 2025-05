Il Questore di Arezzo firma due provvedimenti di D A C Ur Daspo urbano nei confronti di due giovani aretini

Arezzo, 17 maggio 2025 – La Polizia di Stato contro la "mala movida": il Questore di Arezzo firma due provvedimenti di D.A.C.Ur. "Daspo urbano" nei confronti di due giovani aretini. A dimostrazione della costante attenzione che la Questura di Arezzo dedica all'attività di prevenzione e contrasto alla c.d. "mala movida", nella serata di ieri, la Divisione Anticrimine ha adottato nei confronti di due soggetti altrettanti provvedimenti di "Divieto di accesso ai locali pubblici " cd. D.A.C.Ur. "Willy". I destinatari di tali misure amministrative sono due giovani ragazzi, di cui uno minorenne, che si sono resi protagonisti di minacce ai danni del titolare di una Yogurteria di Arezzo aggravate da comportamenti intimidatori che i due hanno posto in essere servendosi di una bottiglia di vetro, seguiti dal lancio di oggetti all'interno dell'attività commerciale.

