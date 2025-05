Con gli spareggi ancora in atto - play off e play out in Serie C, play out in Serie B - è sempre presto per definire con certezza quelli che saranno gli avversari del Pontedera nel prossimo campionato. Tuttavia tra promozioni e retrocessioni le new entry sono abbastanza ipotizzabili. Cominciando a guardare dal basso, del futuro girone centrale dovrebbero quasi certamente entrare a far parte 4 squadre: il Forlì, che ha vinto il girone D di Serie D, il Livorno, che ha dominato il girone E, la Sambenedettese, prima nel girone F, e il Guidonia Montecelio (ex Monterosi), che si è imposto al fotofinish nel gruppo G. Considerando ancora la suddivisione in tre parti dell’Italia per via longitudinale, dal girone centrale potrebbe così uscire il Campobasso, l’avversario più a sud quest’anno per il Pontedera. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Pontedera alla finestra. Che campionato sarà?