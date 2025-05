All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C’è un modo preciso per capire se uno smartwatch è davvero all’altezza delle promesse: indossarlo, perdersi nella natura, dimenticarsi del telefono (o quasi) e metterlo alla prova. Noi lo abbiamo fatto: qualche settimana fa, prima del lancio ufficiale a Berlino, siamo stati invitati a provare il nuovissimo Huawei Watch Fit 4 Pro. E lo scenario scelto per questo test non è stato un laboratorio sterile, né una sala stampa affollata, bensì le colline del Monferrato, tra vigneti ordinati come pastelli in una scatola e salite capaci di ricordarci perché in palestra è importante non saltare il leg day. Abbiamo pedalato in e-bike, scalato crinali e attraversato piccoli borghi di pietra dove il tempo sembra rallentare. 🔗Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il nuovo Huawei Watch Fit 4 Pro è lo smartwatch super sportivo per chi non vuole mai rischiare di perdersi