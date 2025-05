Il nuovo Campus divide | Costruzione sovietica Ma ci sono già prenotazioni

Il nuovo campus di Modena, frutto di una ristrutturazione di una storica costruzione sovietica, si avvicina all'inaugurazione prevista per fine settembre 2025. Le residenze temporanee per studenti e giovani professionisti sono già prenotabili, basta contattare il numero indicato sul sito ufficiale. Manca poco per scoprire questa innovativa area ex Corni, tra le vie Benassi, Fanti e delle Suore.

Basta una chiamata al numero indicato sul sito ufficiale per avere conferma dell'apertura a fine settembre 2025. Manca poco ormai all'inaugurazione delle nuove residenze temporanee per studenti e giovani professionisti nell'area ex Corni tra le vie Benassi, Fanti e delle Suore a Modena. I lavori nel mega-cantiere procedono a passo spedito ed è addirittura già possibile prenotare una camera con tariffe che cambiano a seconda del periodo di permanenza. Il campus ribattezzato ' CX Modena ' - la società proprietaria e sviluppatrice è Supernova - vanta caratteristiche imponenti: due edifici con 360 posti letto (alcuni a prezzi convenzionati), una parte commerciale food&beverage con circa 1000 metri quadrati tra cui – si legge sul sito – una caffetteria con l'aggiunta di oltre 15mila metri quadrati di verde attrezzato con anche aree fitness, aule studio e multimediali.

