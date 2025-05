Il giardino delle farfalle Nel parco botanico spazio alla biodiversità

Nel cuore del Parco storico botanico del Grumello, “Il giardino delle farfalle” apre le sue porte per celebrare la Giornata mondiale delle Api e la Giornata internazionale della Biodiversità. Questo percorso naturalistico è un omaggio alla ricchezza della biodiversità e al fondamentale ruolo degli impollinatori nel nostro ecosistema. Un'iniziativa imperdibile per tutti gli amanti della natura!

Si chiama “Il giardino delle farfalle“ il percorso naturalistico nel Parco storico botanico del Grumello, che sarà inaugurato domenica, in occasione della Giornata mondiale delle Api e della Giornata internazionale della Biodiversità. Un’iniziativa che celebra il valore della biodiversità e il ruolo fondamentale degli insetti impollinatori, tra cui farfalle e api, nella conservazione degli ecosistemi. Il Giardino delle Farfalle si snoda a partire dall’Hortus Plinii e si estende nel Parco del Grumello attraverso una serie di “pit stop“ botanici, distanziati un centinaio di metri uno dall’altro, pensati per nutrire e accogliere le farfalle nei loro spostamenti e insediamenti. Il nuovo progetto è quindi un invito alla scoperta della metamorfosi, della bellezza silenziosa e della consapevolezza ambientale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il giardino delle farfalle. Nel parco botanico spazio alla biodiversità

