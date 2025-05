Sanità in Lombardia tra promesse e disagi. Appuntamento in Villa Mella a Limbiate lunedì dalle 19 alle 21 per un confronto aperto su problemi e prospettive della sanità lombarda, con un focus su Limbiate. L’iniziativa è promossa da Pd e lista civica Limbiate Solidale. Si parlerà di Casa di Comunità, Ospedale di Comunità, assistenza domiciliare e dipendenze, tra cui la crescente diffusione di alcol e psicofarmaci tra i giovani. A introdurre l’incontro sarà Cristina Ursino, capogruppo del Pd limbiatese, seguita da Giancarlo Brunato, capogruppo di Limbiate Solidale. Interverranno anche Giancarlo Fumagalli, consigliere Acli e referente dello sportello SOS Sanità di Limbiate, Concettina Monguzzi, consigliera provinciale della rete civica Rete Comune, Carlo Borghetti, consigliere regionale Pd. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il futuro della sanità: incontro a Villa Mella