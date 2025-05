Il fantasma Magi l' euro-bavaglio Germano | il podio dei peggiori

In questa settimana, il panorama politico e culturale è stato scosso da eventi sorprendenti e polemiche accese. Dall'iconico intervento del deputato di +Europa avvolto in un lenzuolo, all'indignazione degli artisti contro il ministro Giuli, scopriamo i protagonisti di questo "podio dei peggiori". Ecco il fantasma del dibattito e i censori in azione!

