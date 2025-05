Il dramma dei lavoratori Telco In cassa integrazione a zero ore Lunedì un vertice decisivo a Roma

Lunedì si svolgerà a Roma un vertice cruciale per i lavoratori di Telco, attualmente in cassa integrazione a zero ore. A Firenze, la CGIL ha organizzato un presidio di protesta davanti alla sede di Fibercop, coinvolgendo lavoratori e lavoratrici del settore telecomunicazioni, in un appello per diritti e giustizia sociale.

Sii è tenuto a Firenze il presidio promosso dalla Cgil sulla vertenza Telco. Un presidio di protesta sotto la sede di Firenze di Fibercop in viuzzo dei Bruni, organizzato da Slc Cgil Toscana insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di Telco, azienda del settore delle telecomunicazioni (riparazione e sviluppo della rete telefonica) che opera in Toscana con circa 400 addetti distribuiti tra Campi Bisenzio, Siena, Arezzo, Vicopisano e Grosseto. Al presidio hanno partecipato, in segno di solidarietà, anche alcuni dipendenti Fibercop. Alla base della mobilitazione ci sono il mancato pagamento di alcune spettanze, la totale incertezza sul futuro aziendale e la richiesta di un’assunzione di responsabilità da parte di Fibercop, principale committente di Telco, nonché del Governo, a partire dal Ministero dell’Economia, che partecipa indirettamente alla proprietà di Fibercop tramite Cassa Depositi e Prestiti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il dramma dei lavoratori Telco . In cassa integrazione a zero ore. Lunedì un vertice decisivo a Roma

