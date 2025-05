«Pronto? Sono Sergio Mattarella, vorrei segnalarvi mio nipote». Il dottor Maurizio Buscarini ha provato a spacciarsi per parente del presidente della Repubblica per diventare direttore dell’Unità operativa complessa di Urologia del Policlinico Gemelli di Roma. E aveva anche allegato una lettera di raccomandazione con sigillo contraffatto. Originario di Ancona, ieri è stato rinviato a giudizio per sostituzione di persona, tentata truffa, falso e contraffazione. Il Messaggero spiega che la messa in scena risale a ottobre 2022. Maurizio Buscarini. Buscarini si mette in contatto con il direttore generale della Fondazione Marco Elefanti e con l’allora direttore scientifico Giovanni Scambia. Prima si spaccia per dipendente della presidenza della Repubblica. Poi preannuncia la telefonata del Quirinale. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Il dottore che per diventare primario si fingeva parente di Mattarella: «Pronto? Vorrei raccomandarvi mio nipote»