Il cortile del Raffaello avrà presto un impianto di videosorveglianza

Il cortile del Collegio Raffaello si appresta a dotarsi di un moderno impianto di videosorveglianza. Questa iniziativa, decisa dal Consiglio d’amministrazione del Legato Albani, mira a garantire maggiore sicurezza in un luogo vivace e frequentato quotidianamente da cittadini, turisti, studenti e visitatori dei locali pubblici circostanti.

Il cortile del Collegio Raffaello avrà presto un impianto di videosorveglianza che renderà più sicuro un luogo aperto frequentato ogni giorno da cittadini, turisti, studenti e avventori dei due locali pubblici che vi si affacciano. Lo ha deciso il Consiglio d'amministrazione del Legato Albani, che gestisce tale spazio insieme al resto del palazzo, adottando una delibera nell'ultima seduta, in risposta a delle precise segnalazioni effettuate nel corso del tempo dal bar e specialmente dal ristorante che è collocato proprio nel cortile. "Purtroppo, negli ultimi mesi sono stati vari gli episodi occorsi ai danni dell'arredamento esterno che il ristorante conserva sotto al portico - spiega il presidente del Legato, Giorgio Londei -, i quali si aggiungono a periodici danneggiamenti anche dell'arredo fisso del cortile, così come ad atti di inciviltà ai danni del bar o delle porte dei locali occupati dalla Scuola di Restauro dell'Università.

