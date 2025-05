Il Consultorio familiare si potenzia Arriva il nuovo ecografo | Esami di nuova generazione

di Sonia Fardelli Nuovo strumento per rendere più operativa la sanità nella vallata e per evitare che i cittadini casentinesi debbano recarsi ad Arezzo o in altre città per fare esami e controlli. Al Consultorio familiare della zona distretto è arrivato un nuovo ecografo. Si tratta di uno strumento di ultima generazione acquistato grazie ai finanziamenti stanziati dalla Regione Toscana con la delibera 6742023 e che proprio in questi giorni è stato messo in funzione. "Il nuovo ecografo sarà in grado di assicurare prestazioni migliori – dice la dottoressa Fulvia Ranieri direttrice del Consultorio zona distretto Casentino – e siamo molto contenti di poter contare su una strumentazione diagnostica più performante che faciliterà il nostro lavoro a vantaggio della salute di tutte le donne della vallata casentinese". 🔗Leggi su Lanazione.it

