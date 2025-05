Il Consiglio di Stato annulla multa e Daspo a un clochard a Verona | Non è aggressivo

Il Consiglio di Stato, dopo il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ha annullato un Daspo urbano e una multa comminati a un senzatetto di Verona, che stava chiedendo l’elemosina senza atteggiamenti aggressivi. Lo comunica Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione nazionale Avvocato di strada: "È una bellissima giornata. Una persona senza dimora che viveva a Verona stava chiedendo l’elemosina seduto a terra a capo chino, in maniera del tutto passiva e senza dare nessun fastidio ai passanti con atteggiamenti violenti o minacciosi. La sua evidente tranquillità non aveva fermato la Polizia municipale, che oltre a comminargli una multa gli aveva anche consegnato un Daspo, che lo costringeva a lasciare la città. Quando questa persona si è rivolta a noi, non solo l’abbiamo difesa contro questi provvedimenti ingiusti, ma abbiamo deciso di ricorrere insieme a lui. 🔗Leggi su Quotidiano.net

