Il compleanno della Cui Mezzo secolo di inclusione

La Cui, Cooperativa Unitaria Invalidi, celebra con entusiasmo il suo cinquantesimo compleanno. Domani, il centro storico e il Teatro Politeama ospiteranno una grande festa per festeggiare mezzo secolo di inclusione. Una storia di impegno e condivisione, frutto della collaborazione tra persone, che ha reso possibile un cammino straordinario verso l’inclusione e il sostegno reciproco.

La Cui, Cooperativa Unitaria Invalidi, festeggia i suoi primi cinquant’anni con una grande festa, fissata per domani in centro storico e poi al Teatro Politeama. "Abbiamo da raccontare una storia bellissima, fatta di fatica ma anche di tanta condivisione, che non sarebbe stata tale se accanto a noi non ci fossero stati i pratesi e un’intera cittĂ a cui vogliamo dire grazie", sottolinea la presidente Ambra Giorgi. Una festa aperta a tutta la cittĂ , quindi, che si apre a partire dalle 10 quando il centro storico sarĂ animato dalla street band La sganghenga. Alle 10.30 i partecipanti si trasferiscono al teatro Politeama dove è in programma "Buon compleanno Cui", uno spettacolo con video e musica che racconta, in modo assolutamente originale, mezzo secolo di storia. "La disabilità è un’arte, un modo ingegnoso di vivere", così c’è scritto sull’invito della festa diffuso in questi giorni. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il compleanno della Cui. Mezzo secolo di inclusione

Su questo argomento da altre fonti

Il compleanno della Cui. Mezzo secolo di inclusione

Scrive lanazione.it: La cooperativa per disabili, nata nel 1975 per volontà di alcuni genitori, celebra domani questa tappa con una festa in centro città e al Politeama: il programma.

Mezzo secolo per Sauro Cirulli, carissimi auguri!

Segnala ecoaltomolise.net: Un compleanno importante, quello di oggi ... E ancora in occasione degli incendi, a bordo del mezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, spesso risolutivo e determinato accanto ai Vigili del ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero infermieri : previste almeno un milione e mezzo di prestazioni in meno da Nord a Sud

Comunicato stampa del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani - Numeri importanti, dati significativi che emergono gi? in queste prime ore di protesta, che testimoniano non solo la massiccia adesione degli infermieri italiani allo sciopero che ha avuto inizio questa mattina e perdurer? fino alle 7 di domani, ma soprattutto l?evolversi di uno stato d?animo che racconta la rabbia, lo stress, l?insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo?cieco e sordo?, ma soprattutto, mai come ora, anche la legittima paura, quella del confronto diretto con la morte.