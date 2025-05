Anche il parcheggio in condominio può creare dei problemi, in particolare se le regole non vengono rispettate. Il codice civile afferma che il parcheggio rientra tra i beni comuni. Per questo, se hai bisogno di trovare le norme da rispettare, per sicurezza, puoi vedere cos’è previsto nel regolamento condominiale. Ma ci sono delle regole generali e delle misure sempre valide da seguire per il parcheggio auto condominiale. Il parcheggio condominiale è un bene comune, al pari del giardino, portici, cortili, portineria come si legge nell’articolo 1117 comma 2 del codice civile: le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune. Pertanto i condòmini sono proprietari del parcheggio condominiale e tutti hanno diritto al loro posto auto in base però ai millesimi di proprietà . Se ad esempio un condòmino ha più millesimi di proprietà , avrà più diritti sul parcheggio condominiale, ma sempre nel rispetto degli altri condòmini. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il codice civile afferma che il parcheggio rientra tra i beni comuni