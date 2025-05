Il climatologo Luca Mercalli a Cesena | C' è chi ha avuto 3 alluvioni in un anno e mezzo Green deal dimenticato si pensa alle armi

Il climatologo Luca Mercalli è a Cesena per un talk al cinema Eliseo sui "Cambiamenti climatici ed eventi estremi: cosa ci riserva il futuro?". Dopo tre alluvioni in un anno e mezzo, la questione ambientale resta in secondo piano rispetto ad altri temi, come il riarmo. Mercalli è direttore della rivista Nimbus e presidente della Società meteorologica italiana.

Talk del climatologo Luca Mercalli a Cesena al cinema Eliseo su ‘Cambiamenti climatici ed eventi estremi: cosa ci riserva il futuro?’. Mercalli è direttore della rivista Nimbus, presiede la Società meteorologica italiana, associazione nazionale fondata nel 1865 e si occupa di ricerca su climi e. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il climatologo Luca Mercalli a Cesena: "C'è chi ha avuto 3 alluvioni in un anno e mezzo. Green deal dimenticato, si pensa alle armi"

