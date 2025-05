Il CESC vuole pagare i 30 milioni della clausola Yeremay

2025-05-16 22:29:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: La stampa italiana ha già avvertito in questi giorni: il Come il 1907 Avevo convinto Cesc fàbregas Per andare avanti con il progetto e non accettare offerte da altri team (come Bayer Leverkusen) che promettono un grande progetto. E così sarà. Preparano 80-100 milioni da trascorrere quest’estate . E di 30 dei quali sembrano andare a Coruña in cambio di Yeremay Hernández. Come spiegato da Marzio e Fabrizio Romano dall’Italia, La seconda stagione di CESC nella serie A con lui in quanto sarà confermata. Hanno già mostrato ciò che sono capaci (aggiungono sei vittorie consecutive), ma vogliono, non molti, aspirare alle posizioni europee. È per questo L’allenatore spagnolo e il club stanno già iniziando a valorizzare i nomi per il mercato della firma estiva. 🔗Leggi su Justcalcio.com