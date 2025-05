Il cattivo esempio dei genitori iperconnessi

L'iperconnessione dei genitori può influenzare negativamente i comportamenti dei figli. Uno studio pubblicato su BMC Pediatrics evidenzia come le abitudini digitali di mamma e papà, tra cui l'uso eccessivo dello smartphone, contribuiscano ad alimentare condotte problematiche nei ragazzi, come l'eccessivo consumo di film e videogiochi. È fondamentale riflettere su queste dinamiche per il benessere delle nuove generazioni.

Le colpe dei genitori non devono ricadere sui figli. Eppure, uno studio visibile su BMC Pediatrics spiega che l'abitudine di mamma e papà a "scrollare" lo smartphone, restando online o sugli schermi a lungo, spinge in figli a mettere in atto pessime condotte, come guardare film e videogame. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Il cattivo esempio dei genitori iperconnessi

