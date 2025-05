il blitz della polizia abusi sessuali su bimbi e pedopornografia in casa arrestato un 37enne

Atti sessuali con minorenni e in casa aveva numeroso materiale pedopornografico che avrebbe scambiato con altre persone attraverso la rete internet. Foto, video, per un totale di 500 e oltre file con protagonisti dei bambini adescati in tutta Italia. Erano nell’abitazione di un 37enne osimano arrestato dalla polizia e messo ai domiciliari. Le manette per l’uomo sono scattate mercoledì, dopo una accurata perquisizione fatta in casa dagli agenti della polizia postale e del Commissariato di Osimo. L’accusa è di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico e atti sessuali con minorenni. Si tratterebbe di rapporti virtuali, fatti sempre attraverso collegamenti internet, dove li avrebbe costretti ad atti sessuali a distanza. A lui la polizia postale è arrivata dopo settimane di indagini, scattate a seguito di alcune denunce ricevute, anche fuori dalle Marche. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

