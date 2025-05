Ieri in Campania | ennesimo incidente sul lavoro

Ieri, 16 maggio 2025, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Moschiano, in provincia di Avellino. Un operaio sessantaduenne, dipendente della Sma Campania e residente in provincia di Caserta, è rimasto coinvolto in un incidente che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Campania.

Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 16 maggio 2025. Avellino – Grave incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri a Moschiano, in provincia di Avellino. Un operaio sessantaduenne, residente in provincia di Caserta e dipendente della Sma Campania, è rimasto gravemente ferito durante un intervento di pulizia dei Regi Lagni. (LEGGI QUI) Benevento – Attimi di paura lungo la Fondo Valle Vitulanese, dove un'auto ha investito un cinghiale che ha improvvisamente attraversato la strada, poco prima dello svincolo per Foglianise. (LEGGI QUI) Caserta – "Sappiamo benissimo che il nostro Paese è pieno di bellezze. Andare a suonare alla Reggia di Caserta è un privilegio". Lo ha detto Ligabue parlando del concerto in programma il 6 settembre durante l'incontro con il cardinale Matteo Zuppi al Salone del Libro di Torino.

