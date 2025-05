I volenterosi la Meloni e la coerenza

Nel contesto di un conflitto che continua a far sentire i suoi strascichi, il vertice di Tirana ha visto la partecipazione dei cosiddetti "volenterosi", simbolo di speranza e determinazione. Mentre i colloqui in Turchia si sono rivelati inconcludenti, la Meloni e gli altri leader cercano di mantenere viva la coerenza nelle loro azioni diplomatiche.

Dopo aver visto fallire gli incontri in Turchia, dove giovedì non c’era solo il vertice di Istanbul ma anche quello di Ankara, ieri è stata la volta dell’Albania. Mentre ad Istanbul russi e ucraini si sono accordati soltanto su un rilascio di prigionieri, a Tirana c’era il vertice dei volenterosi e pure il sesto Vertice . I volenterosi, la Meloni e la coerenza L'Identità . 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - I volenterosi, la Meloni e la coerenza

Meloni: Assenti a riunioni "volenterosi"? Non mandiamo truppe, non ha senso esserci siamo seri

Si legge su msn.com: Tirana, 16 maggio 2025 "L'Italia ha da tempo dichiarato che non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e non avrebbe senso partecipare a formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dich ...

I volenterosi riuniti sentono Trump. La linea di Meloni: no all'invio di truppe

Lo riporta msn.com: di Adalberto Signore nostro inviato a TiranaL' occasione è il sesto vertice della Comunità politica europea, un forum itinerante nato tre anni fa su impulso di Emmanuel Macron e che comprende 47 Paesi ...

Meloni: L'Italia non invierà truppe in Ucraina, coerenza e chiarezza le priorità

Scrive msn.com: Giorgia Meloni ribadisce la posizione italiana sull'Ucraina: niente truppe, ma sostegno in altri formati e iniziative.

