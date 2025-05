Per un po’ a Tirana tutto fila liscio. Ci scappa persino una "foto riparatrice" con Starmer, Tusk, von der Leyen, Zelensky: c’è Giorgia Meloni e non ci sono Macron e Merz. Teatrale, il primo ministro albanese Rama tratta la premier da regina, si inginocchia a mani giunte, la saluta come "la nostra protettrice", e lei ironizza: "Fallo quando siamo soli". Nel bel mezzo del vertice della Comunità politica europea arriva il fattaccio, ed è di quelli più imbarazzanti. I leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia si riuniscono con Zelensky ed è qui che si parla sul serio della guerra in Ucraina. Tanto da coinvolgere nella discussione il presidente americano Trump. Giorgia però manca, e l’istantanea scattata qualche ora prima della riunione dei volenterosi appare quasi beffarda. Pare un bis del summit di Kiev, dove almeno lei si era collegata in video. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I volenterosi escludono l’Italia. È scontro tra Meloni e Macron