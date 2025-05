I testi di Ionesco alla Pergola In scena anche oggi e domani

Oggi e domani, il Teatro della Pergola ospita 'Ionesco Suite – Frammenti', una prima nazionale che unisce italiani e francesi in un grande pastiche teatrale. Gli scritti di Eugène Ionesco rivivono sul palcoscenico, offrendo un'esperienza unica e itinerante che celebra il genio del drammaturgo. Spettacoli alle 16 e alle 20, non mancate!

Italiani, anzi fiorentini, e francesi, anzi parigini. Tutti insieme nel grande pastiche che porta gli scritti di Eugène Ionesco in scena per una prima nazionale. Al Teatro della Pergola continua oggi e domani (alle 16 e alle 20) la programmazione di ‘Ionesco Suite – Frammenti’, uno spettacolo itinerante basato su alcuni dei più importanti testi del drammaturgo rumeno, naturalizzato francese. Un mix di ‘Jacques, ovvero la sottomissione’, passando per ‘Delirio a due’ e ‘Come preparare un uovo sodo’, senza lasciare i suoi due più famosi, ‘La Cantatrice Calva’ e ‘La Lezione’, solo per citarne alcuni. La regia è di Emmanuel Demarcy-Mota, in una produzione congiunta tra il Teatro della Pergola e il Théâtre de la Ville-Paris. Ed è proprio a Parigi che questo progetto è nato, oltre vent’anni fa. Tante le versioni, tra le quali spicca anche quella così detta italiana, che ora, in una forma inedita ‘per scene’, si insinua negli spazi museali del teatro della Pergola, con un cast che vede insieme la Troupe 25, composta dai giovani attori diplomati nelle scuole Orazio Costa e Oltrarno del Teatro della Toscana, e la compagnia del Théâtre de la Ville. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I testi di Ionesco alla Pergola. In scena anche oggi e domani

