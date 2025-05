I tempi delle cause civili Processi meno lunghi ma siamo ultimi in regione

Il tribunale di Macerata sta migliorando la gestione dei tempi delle cause civili, riducendoli efficacemente nonostante siamo ultimi nella regione. Nel 2024, si è registrato un lieve incremento nazionale dei tempi (+0,4% rispetto al 2023). Sebbene i progressi siano evidenti, c'è ancora spazio per ottimizzare ulteriormente il "disposition time" locale.

Il tribunale di Macerata continua con efficacia a ridurre i tempi delle cause civili, peraltro in un contesto nazionale che nel 2024 ha registrato un lieve incremento (+0,4%) rispetto al 2023. Le cose, dunque, vanno bene, anche se potrebbero andare meglio. Il "disposition time" 2024 riferito al nostro tribunale, infatti, registra una durata media di 438 giorni, al di sotto della media nazionale di 50 giorni (488), ma al di sopra della media delle altre province marchigiane. È quanto emerge da un’indagine del Sole 24 Ore che ha elaborato i dati del Ministero della Giustizia, direzione generale di Statistica, evidenziando come l’obiettivo fissato dal Pnrr di ridurre in Italia i tempi della giustizia civile del 40% entro il 30 giugno 2026 sia, di fatto, irraggiungibile (a fine dello scorso anno si è arrivati al 20,1%). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I tempi delle cause civili. Processi meno lunghi, ma siamo ultimi in regione

